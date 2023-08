Lens-Torino, la diretta dell’amichevole estiva in Francia: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Inizia il ritiro francese del Torino. I granata, dopo le amichevoli giocate a Pinzolo contro FeralpiSalò e Modena, scendono in campo nella nazione transalpina contro due compagini di Ligue 1. I ragazzi di Juric sono partiti nella mattinata di oggi e sosteranno all’estero fino al 6 agosto. In programma due amichevoli contro Lens e Reims, ottime squadre del primo livello francese. Sarà l’occasione per vedere a che punto della preparazione saranno arrivati i ragazzi di Juric, e soprattutto se possono competere contro una squadra che l’anno prossimo farà la Champions League come lo stesso Lens. Il calcio d’inizio della partita è alle 19, segui Lens-Torino con noi.

Lens-Torino 0-0: il tabellino

Ammoniti: st 7′ Singo (T), 30′ Pellegri (T), 30′ Medina (L)

Lens (3-4-2-1): Samba (st 23′ Leca: st 42′ Samba); Haidara, Danso, Medina (st 34′ Khusanov); Le Cardinal (st 23′ Frankowski), Spierings (st 17′ Samed), Diouf (st 23′ Thomasson), Machado (st 23′ Gradit); Sotoca (st 34′ Sishuba), Pereira da Costa (st 17′ Fulgini); Guilavogui (st 34′ Cortes). A disp.: El Aynaoui, Sylla, Pandor. All.: Haise.

Torino (3-4-2-1): Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (st 13′ Zima; st 31′ N’Guessan); Singo (st 13′ Bayeye), Ricci (st 1′ Tameze), Ilic (st 27′ Gineitis), Vojvoda (st 36′ Dembele); Seck (st 27′ Verdi), Karamoh (st 1′ Radonjic); Sanabria (st 13′ Pellegri). A disp: Brezzo, Popa, Ilkhan, Dellavalle, Silva, Savva. All.: Juric.

Lens-Torino: la diretta

478′ Finisce la partita. Lens-Torino 0-0

47′ Tiro di Verdi dal limite murato da un avversario

45′ Due minuti di recupero

45′ Tiro di prima intenzione di Samed che termina alto

42′ SOSTITUZIONE Leca è costretto a uscire, rientra Samba

39′ Scontro tra Dembele e il portiere avversario, il terzino colpisce involontariamente alla testa l’estremo difensore francese

36′ SOSTITUZIONE nel Torino. Dembele per Vojvoda

34′ Tre SOSTIUZIONI nel Lens. Sishuba per Sotoca, Khusanov per Medina, Cortes per Guilavogui

31′ SOSTITUZIONE nel Torino. Entra N’Guessan al posto dell’infortunato Zima

30′ AMMONITI Pellegri e Medina per reciproche scorrettezze

29′ Guilavogui anticipa di testa Gemello in uscita ma non trova la porta

28′ SOSTITUZIONI nel Torino. Esce Seck entra Verdi, esce Ilic entra Gineitis

26′ SALVATAGGIO di Schuurs su Guilavogui, grande intervento del difensore che evita che il pallone finisca in fondo alla rete con Gemello battuto

23′ Quattro SOSTITUZIONI nel Lens. Frankowski per Le Cardinal, Thomasson per Diouf, Leca per Samba, Gradit per Machado

20′ Ci prova ancora Guilavogui, Gemello blocca a terra

17′ SOSTITUZIONI nel Lens. Entrano Samed e Fulgini, escono Da Costa e Spierings

16′ OCCASIONE per il Lens, colpo di testa di Guilavogui respinto da Gemello

13′ Tripla SOSTITUZIONE nel Torino. Entrano Pellegri per Sanabria, Bayeye per Singo, Zima per Vojvoda

13′ Tiro di Vojvoda sul fondo

12′ Toro ancora pericoloso da angolo, dopo una mischia in area la palla viene presa dal portiere avversario

10′ OCCASIONE per il Torino. Seck mette Sanabria davanti al portiere, il destro dell’attaccante è però respinto dal portiere avversario

7′ AMMONITO Singo per un brutto fallo su un avversario

6′ Doppia OCCASIONE per il Lens con Da Costa: il primo tiro deposizione ravvicinata è murata da Singo, il secondo da Schuurs

3′ A Lens piove in maniera copiosa

1′ Inizia il secondo tempo

1′ Doppia SOSTITUZIONE nel Torino. Entrano Radonjic e Tameze, escono Karamoh e Ricci

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo, 0-0 tra Lens e Torino

43′ OCCASIONE per Karamoh la cui conclusione è messa in angolo dal portiere avversario

42′ OCCASIONE per il Lens: Guilavogui riesce a superare Gemello e con un gran colpo di tacco per poco non segna, la palla viene poi allontanata dai difensori del Torino

39′ Spinge il Lens, Buongiorno allontana un pallone che vagava nell’area di rigore granata

36′ Punizione per il Lens dalla trequarti, la difesa del Torino allontana bene

34′ OCCASIONE per il Lens con Da Costa che entra in area dalla sinistra e va alla conclusione, bravo Gemello a opporsi

31′ Tiro di Haidara dal limite che viene però murato

27′ Il Lens ora prova a spingere, Singo rimedia a un errore e chiude il fallo laterale

23′ Punizione di Da Costa, palla che termina fuori di poco

21′ Angolo battuto dallo stesso Vojvoda, la difesa del Lens allontana

20′ Vojvoda guadagna il terzo angolo della partita per il Torino

17′ Partita equilibrata in questo avvio ma a spingere di più è il Torino

13′ Botta di Rodriguez dalla lunga distanza, tiro deviato da un difensore e bloccato a terra da Samba

12′ Nulla di fatto dall’angolo, la difesa granata allontana

11′ Dall’altra parte buona chiusura difensiva di Ricci che concede un angolo al Reims

9′ OCCASIONE per il Toro. Angolo di Ricci deviato da un difensore del Lens, gran riflesso di Samba che con il piede evita l’autogol

8′ Singo va sul fondo e crossa trovando la deviazione in angolo di un avversario

3′ Karamoh fermato mentre provava a entrare in area di rigore dalla sinistra

1′ Subito lancio in profondità per Seck ma l’attaccante è in fuorigioco

1′ Inizia la partita, calcio d’avvio battuto dal Torino

Lens-Torino: il prepartita

Ore 18.20 Iniziati i riscaldamenti delle due squadre. Mancano 40 minuti a Lens-Torino.

Ore 18:00 Le squadre sono arrivate in campo e sono pronte per il walk around.

Ore 17.00 Pomeriggio di grande spettacolo allo stadio Bollaert-Delelis, dove Lens e Torino si sfideranno in quest’amichevole prestagionale. I ragazzi di Juric vogliono dare continuità ai due successi ottenuti fin qui contro FeralpiSalò e Modena, ma dovranno farlo senza il supporto di Raoul Bellanova. L’esterno, che ha accusato un sovraccarico muscolare, non sarà infatti della partita. Buona opportunità, invece, per i diversi giovani della Primavera che l’allenatore ha portato con sé.

Dove vedere Lens-Torino in streaming e in TV

La partita tra Lens e Torino, a differenza delle prime due amichevoli dei granata, verrà trasmessa su DAZN e sul canale 204 di Sky. Per chi è in possesso di uno smartphone, di un tablet o di un PC, è possibile scaricare le applicazioni di DAZN e SkyGo. Su Toro.it la diretta web della partita.

Lens-Torino: le formazioni ufficiali

Lens: Samba; Le Cardinal, Medina, Danso, Machado; Haidara, Diouf, Spierings, Guilavogui; Pereira da Costa, Sotoca. A disp.: Abdul Samed, Cortes, Leca, Fulgini, El Aynaoui, Gradit, Khusanov, Thomasson, Frankowski, Sishuba, Sylla, Pandor. All.: Haise.

Torino: Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Karamoh; Sanabria. A disp: Brezzo, Popa, Bayeye, Zima, Radonjic, Pellegri, Ilkhan, Dembele, Dellavalle, Silva, Tameze, Gineitis, Savva, N’Guessan, Verdi. Allenatore: Juric.