Lens-Torino, le formazioni ufficiali: in porta c’è ancora Gemello, preferito a Popa; sulla trequarti il tandem Karamoh-Seck

Non c’è Radonjic. È questa la notizia principale in casa Torino per l’amichevole contro il Lens. Juric ah preferito far riposare il serbo dopo i 45 minuti della sfida contro il Modena, preferendogli Karamoh sulla linea della trequarti. Conferme anche per quanto trapelava su Bellanova, l’esterno non è della partita per un sovraccarico muscolare.

Lens-Torino, le formazioni ufficiali

Lens (4-4-2): Samba; Le Cardinal, Medina, Danso, Machado; Haidara, Diouf, Spierings, Guilavogui; Pereira da Costa, Sotoca. A disp.: Abdul Samed, Cortes, Leca, Fulgini, El Aynaoui, Gradit, Khusanov, Thomasson, Frankowski, Sishuba, Sylla, Pandor. All.: Haise.

Torino (3-4-2-1): Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Karamoh; Sanabria. A disp: Brezzo, Popa, Bayeye, Zima, Radonjic, Pellegri, Ilkhan, Dembele, Dellavalle, Silva, Tameze, Gineitis, Savva, N’Guessan, Verdi. Allenatore: Juric.