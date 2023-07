Torino-Modena, la diretta dell’amichevole estiva a Pinzolo: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Seconda e ultima amichevole del ritiro di Pinzolo. Il Torino affronta il Modena dopo il test con la Feralpisalò. Alle 15 la sfida ai gialloblù vedrà la presenza di Gemello tra i pali visto l’infortunio di Milinkovic-Savic. Si tratta della seconda di quattro amichevoli che la squadra granata ha in programma in questo precampionato, prima di esordire ufficialmente in Coppa Italia fra poco più di due settimane. Segui in diretta Torino-Modena su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-MODENA

Torino-Modena: il prepartita in diretta

Ore 13.30 Manca circa un’ora e mezza al fischio d’inizio di Torino-Modena, gara amichevole che vedrà i granata in campo a sei giorni dal test contro la Feralpisalò. Si attende l’arrivo delle squadre nell’impianto di Pinzolo. C’è il sole nella località trentina scelta dal club per il ritiro: si attendono sia tifosi granata che dei gialloblù. Al termine della gara il Torino farà ritorno in città, dove arriverà in serata.

Torino-Modena: formazioni ufficiali

Torino: Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Seck, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

Modena: in attesa di comunicazione.

Torino-Modena: dove vederla in tv e streaming

Torino-Modena in diretta sarà trasmessa su Torino Channel in streaming. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Torino-Modena, la diretta

Calcio d’inizio alle 15.