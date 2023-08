Le formazioni ufficiali di Stade de Reims-Torino: Bayeye dal 1′, Tameze gioca alle spalle della punta

Una novità alla lettura delle formazioni di Reims-Torino: Juric ha scelto di affidarsi a Tameze sulla trequarti in coppia con Radonjic. Solita difesa, la stessa vista già col Lens, mentre sulla fascia destra c’è Bayeye. Ancora out Bellanova, che non è nemmeno in panchina, così come Linetty, Sanabria (problema muscolare) e Seck (infortunio alla spalla).

Le formazioni ufficiali di Reims-Torino

Reims (4-2-3-1): Diouf; Foket, Abdellhamid, Okumu, Wilson-Esbrand; Munetsi, Matusiwa, Richardson; Khadra, Diakite, Flips. A disposizione: Butelle, Olliero, Agbadou, Atangana, Diakhon, Diakite, Doumbia, Koudou, , Salama. Allenatore: Still.

Torino (3-4-2-1): Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Iic, Vojvoda; Tameze, Radonjic; Pellegri. A disposizione: Milinkovic Savic, Popa, Karamoh, Ilkhan, Singo, Dembele, Dellavalle, Silva, Gineitis, Savva, N’Guessan, Verdi. Allenatore: Juric.