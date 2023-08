Stade de Reims-Torino, la diretta dell’amichevole estiva in Francia: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima delle quattro amichevoli del precampionato del Torino. Alle 17 i granata di Juric saranno in campo per la sfida allo Stade de Reims: una gara che chiuderà anche il mini ritiro francese cominciato qualche giorno fa, in occasione della precedente partita contro il Lens. Un periodo in cui l’allenatore ha potuto valutare lo stato di forma della squadra, a meno di dieci giorni dal debutto stagionale, previsto per il 14 agosto in occasione della Coppa Italia. Segui in diretta Stade de Reims-Torino su Toro.it.

Stade de Reims-Torino: il prepartita

Ore 16.10 Le squadre sono in campo per il riscaldamento mentre sono state annunciate le formazioni ufficiali. Juric con Tameze sulla trequarti e senza, oltre a Bellanova e Linetty, Seck e Sanabria.

Ore 15 Due ore al calcio d’inizio di Stade de Reims-Torino. Le squadre sono attese nell’impianto di casa dei francesi, lo stadio Auguste Delaune. Sono attesi anche tifosi granata (per loro è stato aperto il settore ospiti) per quella che sarà la sfida che chiuderà la preparazione dei granata, iniziata circa un mese fa al Filadelfia. Juric ha lavorato con un gruppo composto già da qualche volto nuovo, in attesa dei nuovi arrivi richiesti dal tecnico.

Stade de Reims-Torino: le formazioni ufficiali

Reims (4-2-3-1): Diouf; Foket, Abdellhamid, Okumu, Wilson-Esbrand; Munetsi, Matusiwa, Richardson; Khadra, Diakite, Flips. A disposizione: Butelle, Olliero, Agbadou, Atangana, Diakhon, Diakite, Doumbia, Koudou, , Salama. Allenatore: Still.

Torino (3-4-2-1): Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Iic, Vojvoda; Tameze, Radonjic; Pellegri. A disposizione: Milinkovic Savic, Popa, Karamoh, Ilkhan, Singo, Dembele, Dellavalle, Silva, Gineitis, Savva, N’Guessan, Verdi. Allenatore: Juric.

Stade de Reims-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida Stade de Reims-Torino sarà trasmessa in diretta su Torino Channel. La partita in diretta web sarà su Toro.it.

Stade de Reims-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 17