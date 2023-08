Ecco chi sono i Top e i Flop di Reims-Torino, l’ultima amichevole del precampionato della formazione allenata da Ivan Juric

Reims-Torino è la partita che ha chiuso il precampionato del Torino. La formazione granata termina il mini-ritiro in Francia con la prima sconfitta di quest’estate, (2-1 per lo Stade de Reims il finale): vediamo ora chi sono stati i top e flop della squadra allenata di Ivan Juric in questa partita.

Reims-Torino: i top

SCHUURS: è il miglior marcatore del Torino in questo precampionato con due gol. E il suo ruolo è quello del difensore centrale (ruolo che interpreta ancora una volta molto bene). Segna con tanta astuzia dopo una folata offensiva sulla destra: vede il portiere avversario mal posizionato e lo sorprende con un tiro sul primo palo.

BUONGIORNO: altra buona prova da parte del numero 4 granata che ringhia costantemente sugli attaccanti avversari. Quando ne ha la possibilità si sgancia in avanti creando superiorità numerica in fase offensiva.

ILIC: dopo una serie di prestazione non certo convincenti nelle precedenti amichevoli, il centrocampista serbo quest’oggi convince per qualità e intensità. Tocca molti bene, aiuta la squadra in fase difensiva e si propone con costanza in fase offensiva.

Reims-Torino: i flop

RADONJIC: gioca solamente nel primo tempo, frazione nella quale non riesce però mai a far valere le proprie qualità tecniche e a saltare i difensori avversari. Quest’oggi non convince il numero 10 granata.

PELLEGRI: un tiro murato da un difensore avversario e davvero poco altro per il numero 11 granata. Corre e lotta con i difensori avversari ma da parte sua servirebbe maggiore incisività dentro l’area di rigore avversaria.