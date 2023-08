È stata resa nota la graduatoria aggiornata per quanto concerne al ranking UEFA: 99° posto per il Torino, che è anche 9° tra le italiane

Come ogni anno, alla vigilia dell’apertura dei campionati e delle competizioni europee, la UEFA ha comunicato il ranking aggiornato sia per le varie leghe europee che per i vari club. Il ranking ha una valenza molto importante, soprattutto per i club che dovranno partecipare a Champions League, Europa League e Conference League, in quanto determina il ruolo da testa di serie e, di conseguenza, la fascia di appartenenza di ogni squadra in occasione del sorteggio dei gironi. Per quanto riguarda il ranking per nazioni e leghe, l’Italia ha ufficialmente superato la Germania, piazzandosi al 3° posto, complici ovviamente gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa stagione. A proposito di club, invece, si può notare come il Torino sia presente al 99° posto, nonostante l’ultima gara europea sia stata giocata nel 2019.

99° posto per il Torino

Il Torino, infatti, si trova piazzato al 99° posto del ranking generale. Una posizione in classifica molto interessante, che assumerebbe valore nel caso in cui in questa stagione i granata dovessero qualificarsi a una competizione europea. Nel caso della Conference League e dell’Europa League, infatti, la poca esperienza a livello internazionale del resto dei club partecipanti permetterebbe alla squadra di Cairo di posizionarsi tra le prime fasce, con un conseguente sorteggio più agevole. Limitando la visione ai soli club italiani, invece, il Torino si trova in 9ª posizione, dietro a squadre che ormai giocano di consueto le competizioni europee.

8. Inter 81.000

9. Roma 80.000

10. Juventus 80.000

18. Napoli 63.000

25. Atalanta 53.000

33. Milan 43.000

42. Lazio 36.000

72. Fiorentina 20.000

99. Torino 14.000