Contro il Lens, Juric potrebbe dare ancora una volta fiducia a Demba Seck sulla trequarti, in attesa di riscontri sul mercato

Altro giro, altra amichevole. Dopo le due gare contro FeralpiSalò e Modena giocate nel ritiro di Pinzolo, il Torino è partito nuovamente, questa volta alla volta della Francia (qui i convocati per il ritiro), dove ieri ha giocato contro il Lens: 0-0 il risultato finale. Nella sfida contro la formazione giallorossa, Ivan Juric ha proposto ancora una volta dal primo minuto Demba Seck, che si è così trovato a giocare titolare per la terza volta su tre in questo precampionato.

Un’altra chance per ricevere fiducia

La situazione attuale, infatti, dice che il giovane senegalese è al momento una prima scelta sulla zona offensiva del campo, chiamato a far coppia con il solito Radonjic. Il ritardo sul mercato, infatti, ha fatto sì che l’allenatore potesse contare su soli quattro trequartisti, considerando anche Simone Verdi, dichiarato inizialmente come partente ma che ora potrebbe anche rimanere sotto la Mole. In attesa di riscontri sulla trattativa che porterebbe nuovamente Vlasic in granata, allora, Juric dà ancora una volta fiducia all’ex Spal, che ha giocato piuttosto bene nelle prime gare stagionali. Il 22enne sa che questi test possono aumentare la valutazione del tecnico nei suoi confronti, e per questo motivo darà il massimo anche in Francia. Poi, invece, di mercato si parlerà.