Esclusiva / Luca Fusi, ex centrocampista del Torino, ha parlato del mercato e delle ambizioni dei granata per la prossima stagione

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. Una stagione che i tifosi del Torino si augurano possa dare parecchie soddisfazioni, con l’obiettivo di far meglio della scorsa annata. Abbiamo chiesto a Luca Fusi, ex giocatore granata, alcuni pareri su quelli che sono gli obiettivi realizzabili nella prossima stagione e, anche, sul mercato portato avanti da Davide Vagnati.

Fusi: Bisogna fidarsi di mister Juric”

Secondo lei cosa manca in questo momento alla rosa?

“Quello che manca lo sa l’allenatore. Juric è ormai alla terza stagione al Torino e non è più un novellino, quindi sa dove intervenire e sa indicare i giocatori. Bisogna aver fiducia di lui“.

Quali possono essere, invece, gli innesti per puntare all’Europa?

“Non so quali possano essere gli innesti, ma una piazza come il Toro vuole tornare a giocare ad alti livelli. Tornare in Europa, però, non sarà semplice vista la lunga concorrenza di squadre presenti. Deve andare tutto alla perfezione e i ragazzi devono anche sfruttare le debolezze delle altre squadre. Ci sono, comunque, le componenti per auspicare nella qualificazione all’Europa”.

Considerate le richieste per Schuurs e Ricci, chi sarebbe disposto a sacrificare tra i due?

Sono giocatori che hanno fatto molto bene e tenerli può essere uno sprint in più per puntare all’Europa. Se dovessero arrivare offerte incredibili, però, è chiaro che bisognerebbe pensarci su”.

Negli ultimi giorni si è parlato di Carlos Augusto e Mazzocchi per la fascia sinistra, che ne pensa?

“Hanno fatto bene nella scorsa stagione, ma vestire la maglia del Torino è poi diverso. Chiunque arrivi qui deve inserirsi bene in squadra e capire cosa vuol dire far parte del Toro. Più delle qualità tecniche, bisogna concentrarsi su quelle umane”

Vista la presenza di due buoni attaccanti come Sanabria e Pellegri, acquisterebbe una terza punta?

“Sanabria e Pellegri sono due che se stanno bene sono ottimi e pronti ad esplodere, e su cui si può fare affidamento. Nonostante questo, però, può essere importante avere qualche giocatore in più”.