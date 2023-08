Calciomercato Torino / Davide Vagnati ha messo gli occhi su Carlos Augusto del Monza: effettuati i primi sondaggi

A poco meno di tre settimane all’inizio della Serie A, Davide Vagnati continua a guardarsi intorno per individuare i rinforzi da mettere a disposizione di Juric in vista della prossima stagione. A tal proposito il direttore tecnico ha chiesto informazioni per Carlos Augusto, esterno del Monza che nella precedente annata si è rivelato una vera e propria sorpresa per prestazioni e rendimento. Il brasiliano ha infatti realizzato 6 gol e 5 assist sotto la guida tecnica di Raffaele Palladino, che difficilmente vorrà privarsi di un giocatore che ha nettamente fatto la differenza tra i suoi. Il sondaggio però c’è stato, ma si è limitato a rimanere tale: da capire se il Torino vorrà decidere di andare a fondo e di intavolare una vera e propria trattativa con il Monza, le cui richieste non saranno di certo economiche.

Torino, sulle fasce Juric ha gli uomini contati

Oltre alla trequarti, è proprio quello degli esterni uno dei reparti che ha maggiormente bisogno di rinforzi. Nelle ultime settimane hanno lasciato il Toro sia Aina che Lazaro e Juric si ritrova con gli uomini contati sulle fasce. A disposizione, allo stato attuale delle cose, ci sono Vojvoda, Bellanova, Bayeye e Singo. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza al 2024 e potrebbe destinato ad essere un altro partente. Ci sarebbe poi Rodriguez, che Juric ha però utilizzato molto spesso come braccetto per la difesa a tre: l’intenzione del tecnico è probabilmente quella di proseguire su questa linea, ma serviranno necessariamente altri innesti per le corsie.