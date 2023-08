Continua la preparazione del Torino, che deve fare i conti con una rosa ristretta: Juric non ha ancora dei trequartisti titolari

Siamo giunti alla conclusione di uno dei mesi di luglio più intensi degli ultimi anni. Intenso non solo sotto il punto di vista del calcio giocato, con i granata che hanno ripreso gli allenamenti e hanno anche svolto il classico ritiro a Pinzolo, ma anche per quanto riguarda il mercato. Vagnati, infatti, è alle prese con la ricerca di nuovi giocatori che possano aumentare il livello della rosa in mano a Juric, per evitare disguidi come nella scorsa stagione. In primis, quello che richiede il tecnico croato oltre a un esterno mancino, è l’arrivo di almeno due trequartisti, che possano sostituire i non riscattati Vlasic e Miranchuk. È curioso, però, scoprire come in tutte le stagioni in cui Juric è stato alla guida della squadra, non ha mai avuto a disposizione dei centrocampisti offensivi prima della fine del ritiro, avendo così sempre meno tempo per poter lavorare con loro.

Juric e i trequartisti, una storia complicata

Già nella prima stagione si era iniziato a capire qualcosa. In quell’occasione, infatti, Juric non poté contare su dei trequartisti titolare fino all’ultima settimana di calciomercato, quando addirittura negli ultimi due giorni arrivarono sia Praet che Brekalo (anche loro poi non riscattati). Stessa cosa è successa lo scorso anno, con Vlasic e Miranchuk che arrivarono in ritardo in città saltando così tutta la preparazione, con delle conseguenze evidenti anche sul loro fisico a lungo andare. La stessa cosa, infine, si è ripetuta anche quest’anno, in quello che è il terzo di Juric alla guida dei granata. La speranza è ovviamente quella che questa situazione non si protragga ancora per molto, ma la realtà dice ben altro. Non ci sono, infatti, in questo momento trattative calde per un acquisto. La sensazione, dunque, è che bisognerà aspettare ancora molto.