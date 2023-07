Terminato il ritiro di Pinzolo e a pochi giorni dall’inizio della Serie A è tempo di tappare i buchi nella rosa di Ivan Juric

Il Torino ha terminato la preparazione nel ritiro di Pinzolo e ha fatto ritorno in città. A meno di due settimane all’inizio della Serie A la rosa di Ivan Juric non è ancora completa e serviranno alcuni rinforzi da mettere a disposizione dell’allenatore: ecco i reparti ancora scoperti.

La trequarti

Quella della trequarti è probabilmente la zona di campo che ha maggior bisogno di nuovi innesti. Al termine della scorsa stagione sono andati via sia Miranchuk che Vlasic, i due titolari di ruolo di Juric. Per quest’ultimo si sta provando a convincere il West Ham ad abbassare le richieste del cartellino, ma il tempo scorre senza grosse novità. Quella di Miranchuk, invece, è una pista decisamente più fredda. Il giocatore si sta anche allenando con l’Atalanta di Gasperini e sembra sempre più lontano un suo ritorno al Toro. Nelle ultime settimane ha preso piede una nuova ipotesi: quella di Junior Messias, centrocampista offensivo del Milan. Per il brasiliano la richiesta dei rossoneri si aggira intorno ai 5-6 milioni e Vagnati vuole fare le giuste valutazioni vista l’età del giocatore, che ha anche altre offerte in giro per l’Europa.

Gli esterni

Da tempo il Torino sta cercando dei rinforzi anche per le fasce. Se in un primo momento l’obiettivo numero uno sembrava poter essere Josh Doig, l’attenzione si è decisamente spostata su Pasquale Mazzocchi. Tra Torino e Verona c’è una fase di stallo, è così che Vagnati ha dirottato l’attenzione sull’esterno della Salernitana, giocatore in grado di giocare su entrambe le fasce e per questo più simile al profilo di giocatore richiesto da Juric. “Doig mi piace, ma anche altri che mi hanno proposto. Vorrei un Ansaldi giovane, ho tante pretese. In quel ruolo penso che il salto di qualità dipenda da lì. Sono contento di Vojvoda. Magari è colpa mia di chiedere un po’ di più, ma sono esigente per questo ruolo” ha spiegato il tecnico.