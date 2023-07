Proseguono le trattative che riguardano i club di Serie A: ecco tutte le ultime notizie di oggi, sabato 30 luglio

Sta per terminare il primo mese di calciomercato in Serie A. I club del campionato italiano continuano a guardarsi intorno e a chiudere affari per rinforzare le rose in vista della prossima stagione. Ecco tutte le notizie di oggi, sabato 30 luglio.

Milan-Musah, sistemati gli ultimi dettagli

I rossoneri hanno chiuso per il giovane centrocampista del Valencia. Il classe 2002 arriverà per 20 milioni più 1 di bonus. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e ci saranno poi le firme sui contratti che daranno ufficialmente inizio all’avventura del calciatore con il Milan.

Salernitana, preso Costil

La Salernitana ha preso Benoit Costil, portiere il cui contratto è scaduto dopo l’esperienza con il Lille. Il classe ’87 ha già raggiunto i compagni nel ritiro di Fiuggi, ma deve ancora svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.

Sporting Lisbona su Hjulmand; il Lecce ci prova per Ramadani

I portoghesi stanno parlando con il Lecce in cerca di un accordo che sembra essere vicino. Poi bisognerà trovare l’intesa anche con l’entourage del giocatore. Intanto i salentini stanno cercando di prendere Ramadani, centrocampista dell’Aberdeen.

Rebic lascia l’Italia

Ante Rebic ha lasciato l’Italia in direzione Istanbul. Presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas.