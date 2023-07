Ricardo Rodriguez è in trattativa con il Torino per il rinnovo del suo contratto in granata: lo svizzero è in scadenza nel 2024

Le strade di Ricardo Rodriguez e del Torino potrebbero non separarsi dopo il 30 giugno 2024. La società sta infatti lavorando al rinnovo del difensore svizzero, che nell’ultima stagione ha ricoperto sia il ruolo di esterno che di braccetto nella difesa a tre. L’ex Milan ha dimostrato grande versatilità ed esperienza nell’ultima stagione e Juric non vorrebbe privarsene per il futuro. Per il numero 13 non sono al momento arrivate offerte concrete, il che non fa altro che facilitare le discussioni per proseguire insieme l’avventura in granata.

Le parole di Vagnati e Juric Rodriguez

Davide Vagnati si era espresso in prima persona sul rinnovo dello svizzero: “Per noi Ricardo è di fondamentale importanza: c’è tutta la volontà di continuare insieme oltre la scadenza naturale dell’attuale contratto fissata per giugno 2024”. Alle parole del direttore si sono poi aggiunte quelle dell’allenatore, Ivan Juric: “Da lui c’è da imparare, Rodri parla poco, ma sa farsi ascoltare dal gruppo: è un capitano nato”. Rodriguez che ultimamente si è visto riconsegnare la fascia da Alessandro Buongiorno, a dimostrazione dell’importanza del difensore nella rosa del Toro.