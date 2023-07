Il presidente della Lazio ha rivelato che Maurizio Sarri è determinato a volere a disposizione Samuele Ricci, centrocampista del Torino

Maurizio Sarri non molla la pista Samuele Ricci: il tecnico della Lazio vorrebbe fortemente il centrocampista granata per rinforzare la mediana biancoceleste. Da quello che riporta Il Messaggero, infatti, Claudio Lotito avrebbe parlato così delle richieste del suo allenatore: “Sarri? Si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per un giocatore in scadenza che neanche vuole venire alla Lazio”. Tra Lotito e il Torino resta comunque una netta differenza tra domanda e offerta e in queste condizioni Ricci continuerà a lavorare con Juric anche nella prossima stagione.

Le parole di Vagnati su Ricci

A tal proposito si era esposto anche Vaganti: “La situazione di Ricci è molto semplice. Samuele è normale che sia attenzionato da club importanti, è un ragazzo top, è giovane ed è entrato nel giro della Nazionale. Per fortuna non abbiamo bisogno di vendere per forza i giocatori, valutiamo tutte le cose insieme anche al ragazzo, valutiamo tutto ma l’obiettivo è fare una squadra importante. Ricci è un giocatore importante del Torino di adesso e mi auguro del domani. Poi nel calcio può succedere di tutto”. Anche il centrocampista stesso aveva tranquillizzato i tifosi durante il ritiro di Pinzolo. Mentre il numero 28 era impegnato a firmare autografi ha detto: “Non vado via”.