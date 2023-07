Il tecnico croato ha elogiato l’ala granata dopo l’amichevole con il Monza, ma la società valuterà eventuali offerte

Un altro capitolo si sta per aprire per il Torino, che ha terminato il ritiro a Pinzolo tornando alla casa base. Tanti i giocatori da valutare per Ivan Juric, soprattutto chi è rientrato dai prestiti. Tra chi si è giocato bene le sue chance c’è Simone Verdi che, dopo essere tornato sotto la Mole nel 2019, non ha mai convinto del tutto. Dopo quattro stagioni fatte di continui prestiti, sembrerebbe però finalmente esserci riuscito.ù

Juric, parole al miele per Verdi

Il tecnico croato ha infatti aperto alla sua permanenza nella conferenza dopo l’amichevole col Modena: “Verdi per tutto il ritiro ha fatto bene, ha qualità tecniche incredibili. Per adesso si allena con noi, vedremo, ma per le sue doti potrà certamente fare cose importanti”. Parole dolci per l’ala granata, rimasta la Verona per utta la durata della scorsa stagione ma pronta a rimettersi in gioco. E il Toro potrebbe tornare ad essere concretamente la sua prossima destinazione.

Verdi, verranno valutate le offerte

In fondo, ci sono ancora cose importanti da fare e ripartire con le motivazioni giuste è il modo migliore per farlo. L’apertura alla sua permanenza non esclude però in modo definitivo l’addio. Se dovessero infatti arrivare offerte, verranno valutate sia dalla società che dall’entourage del giocatore. Resta infatti tra le scelte possibili ma non una priorità per il club, che risparmierebbe così sull’ingaggio.