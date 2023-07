Calciomercato Torino / Junior Messias è in uscita dal Milan: la richiesta dei rossoneri per il fantasista brasiliano

Torino che continua a muoversi sul mercato. Junior Messias è un profilo che interessa e Juric ha bisogno di rinforzi sulla trequarti. Adesso il giocatore è in ritiro in America con il Milan e ha subito uno stop a causa di un problema fisico. La richiesta del club rossonero è la seguente: 5/6 milioni di euro. Si tratta di un classe 1991 e la società dovrà fare le giuste valutazioni, anche in base alle richieste di Juric.

Vlasic sempre nel mirino

La trequarti è certamente il settore in cui Juric aspetta con impazienza che il mercato in entrata faccia la sua parte. In stallo la situazione Vlasic (il Toro vuole il croato, il croato vuole il Toro), il club è a caccia di alternative, per non precludersi alcuna strada. Al momento il potenziale titolare è Radonjic, con Seck e Karamoh a giocarsi un posto al suo fianco. In quel settore serviranno almeno due giocatori: da Vlasic a Messias, da Praet a Miranchuk, il Torino ha fretta di chiudere prima che la stagione prenda il via.