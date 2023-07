Junior Messias, attaccante del Milan che piace al Torino, si è fatto male in amichevole con il Milan: si attende l’esito degli esami

Mentre continua la preparazione del Torino nel ritiro estivo di Pinzolo, gli occhi sono sempre sul calciomercato. I granata seguono sempre Junior Messias, attaccante del Milan che piace da tempo. Servono rinforzi sulla trequarti, ma la trattativa per il brasiliano potrebbe rallentare: ieri in amichevole con il Milan si è fatto male ed è stato sostituito. In questo momento i rossoneri si trovano in America in ritiro e hanno perso 3-2 in amichevole contro il Real Madrid, a Pasadena in California. Il numero 30 è partito titolare ma è uscito al minuto 32 per infortunio, al suo posto è entrato Luka Romero. Adesso si attendono gli esiti degli esami, con il Torino che guarda interessato. Un suo stop potrebbe pregiudicare la riuscita dell’operazione, sempre che sia l’affondo decisivo.

Il profilo di Junior Messias

Classe 1991, è arrivato in Serie A all’età di 29 anni con il Crotone. Poi è passato al Milan, dove con Stefano Pioli ha sempre trovato abbastanza spazio. Già in passato, dopo la retrocessione dei calabresi, c’era stato un interesse del Torino, che però non era riuscito a prenderlo. Adesso il fantasista è in uscita e la squadra di Juric necessita di un trequartista mancino. Il suo nome è interessante, ma l’età potrebbe essere un fattore molto importante, visto che non si tratta di un giovane.