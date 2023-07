La trattativa il Verona e il Torino per Doig ha subito una frenata: intanto lo scozzese è tornato a disposizione dei gialloblù in amichevole

La trattativa che porterebbe Josh Doig in granata ha subito un rallentamento nelle ultime ore di calciomercato. A far discutere sono state le ultime dichiarazioni di Vagnati, che si è espresso sulla situazione dello scozzese: “Se facciamo le cose è perché siamo tutti convinti di farle, il problema del Torino non è non riuscire a prendere Doig. Ci vuole calma, poi magari fra 20 giorni riusciamo a prendere un giocatore importante. Se facciamo un’operazione è perché siamo tutti convinti, se non la facciamo è perché non lo siamo”. Parole che lasciano dubbi sull’effettiva riuscita dell’affare, che sembra andare per le lunghe. Intanto, nell’amichevole che il Verona sta giocando contro la Virtus Verona, Doig è tornato a giocare: il terzino è partito dalla panchina ma è entrato al 64′ contribuendo alla vittoria per 3-0.