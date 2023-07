Calciomercato Torino / La trattativa per Josh Doig del Verona rimane aperta, ma il giocatore si allontana dal Toro

Manca un mese all’inizio del campionato e il Torino continua a muoversi sul mercato. Davide Vagnati è arrivato a Pinzolo dalla squadra nella giornata di ieri e ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare quelle su Josh Doig fanno riflettere. La trattativa per prendere lo scozzese rimane aperta, ma il giocatore si allontana dal Toro, che potrebbe andare su altri profili. Con la partenza di Lazaro e Aina, Singo e Vojvoda in dubbio, serve fare movimenti in entrata sulle fasce. Haveri, dopo essere stato acquistato dal Rimini, è passato in prestito all’Ascoli mentre Bellanova giocherà sulla destra. Al momento la priorità riguarda quindi la fascia sinistra. Le parole di Vagnati, che seguono, hanno fatto capire che la convinzione nell’operazione non era al 100%. Piuttosto che optare per una soluzione rapida e intrigante, i granata preferiscono studiare meglio la situazione.

Le parole di Vagnati su Doig

Queste le parole del direttore: “Se facciamo le cose è perché siamo tutti convinti di farle, il problema del Torino non è non riuscire a prendere Doig. Ci vuole calma, poi magari fra 20 giorni riusciamo a prendere un giocatore importante. Se facciamo un’operazione è perché siamo tutti convinti, se non la facciamo è perché non lo siamo”. Le cose potrebbero cambiare da qui alla fine del mercato, ma al momento è arrivata una frenata. Dopo gli arrivi di Haveri e Bellanova, i granata continuano comunque a muoversi sugli esterni.