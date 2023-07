Calciomercato Torino / Vagnati non esclude l’addio del centrocampista ma non verranno fatti sconti, Lazio avvisata

Samuele Ricci è l’ultimo dei calciatori granata ad arrivare a Pinzolo ma il rischio che sia uno dei primi a lasciare il Torino nelle prossime settimane è sempre più alto. Tutto dipenderà dall’offerta che presenterà la Lazio. Davide Vagnati è stato chiaro: “Non abbiamo bisogno di vendere”, ha dichiarato. Ma allo stesso tempo ha spiegato che: “Se ci saranno offerte clamorose le valuteremo”. Insomma, la volontà della società granata è quella di tenere Ricci ma di fronte all’offerta giusta (leggasi almeno 25 milioni) il centrocampista può andare via.

Calciomercato Torino: la Lazio insiste per Ricci

Il Torino non farà però sconti, Urbano Cairo non ha intenzione di accettare offerte inferiori anche perché non sarebbe facile trovare un sostituto del numero 28 (Adrien Tameze ha caratteristiche diverse). I prossimi giorni saranno decisivi, nel frattempo la Lazio resta in pressing anche se Claudio Lotito ha sorvolato sull’argomento: “Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti”, ha dichiarato dal ritiro di Auronzo di Cadore. Battute del presidente a parte, l’interesse del club biancoceleste nei confronti del centrocampista è reale e negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati. I colloqui proseguiranno anche nei prossimi giorni ma il Torino ribadirà la propria volontà di tenere il giocatore.