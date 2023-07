Calciomercato Torino / Roberto Pereyra ha bloccato il passaggio al Besiktas e sta ora valutando la proposta della società granata

Roberto Pereyra si avvicina al Torino: il trequartista argentino ha infatti messo in stand-by la trattativa con il Besiktas (sembrava tutto fatto per il suo passaggio al club turco) ed è tornato a valutare la proposta della società granata. El Tucu si è svincolato dall’Udinese ed è ora disponibili a parametro zero: Davide Vagnati aveva valutato il suo nome per la trequartista e ora la pista è tornata ad aprirsi. Pereyra non è l’unico giocatore valutato dai granata ma il dt è al lavoro anche su altri fronti alla ricerca di fantasisti.