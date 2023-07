Vlodymyr Brazhko: chi è il centrocampista classe 2002 della Dinamo Kiev che interessa ai granata

Il Torino sa cercando in questa finestra di mercato di dare ad Ivan Juric una rosa competitiva in grado di arrivare ad un piazzamento importante in Serie A. Dopo aver già concluso l’acquisto di Bellanova dal Cagliari ed essere vicinissimi a completare altri colpi molto importanti i granata cercano giocatori per rinforzarsi anche a centrocampo. Un giocatore che è subito piaciuto molto a Vagnati e alla società è Vlodymyr Brazhko, un giovanissimo centrocampista della Dinamo Kiev. I granata hanno già provato a fare una prima offerta di 4 milioni ma il club ucraino a rifiutato aspettandosi un’offerta più alta per far partire il giovane talento. Infatti anche se il suo valore di mercato è più basso, intorno ad 1,5 milioni di euro, il ragazzo ha un contratto fino al 2025 e la sua giovane età permette alla squadra di Kiev di chiedere più soldi.

Le caratteristiche di Brazhko

Il giovane Ucraino interessa parecchio a Juric e ci sono diversi motivi che hanno scatenato nel tecnico e nella società granata un forte interesse per questo giovane. Intanto la giovanissima età, infatti il giocatore di proprietà della Dinamo Kiev è nato nel 2002. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Dinamo Kiev è andato in prestito alla Zoyra Lugansk durante questa stagione appena terminata, altra squadra ucraina, nella quale è esploso. Il suo valore di mercato infatti è passato da 100 mila euro fino a 1.5 milioni in una sola stagione. Stagione che si è tra l’altro conclusa con l’Europeo U21 a cui il giovane ha ovviamente partecipato facendo vedere le sue qualità. Uno dei motivi per cui al Toro piace questo giovane giocatore è sicuramente la versatilità del giovane. Brazhko infatti nasce come mediano ma è in grado di fare anche il centrocampista e il difensore centrale. Questo fatto risulterebbe molto utile a Ivan Juric che potrebbe impiegarlo come difensore centrale in caso di necessità.