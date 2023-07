Il Torino prova a rinforzarsi a centrocampo ma la prima offerta per Brazhko è stata respinta dalla Dinamo Kiev

Tra i molti obiettivi di mercato dei granata c’è anche Vlodymyr Brazhko centrocampista classe 2002 della Dinamo Kiev. I granata hanno provato ad avanzare una prima offerta (di 4 milioni) che però è stata rifiutata dal club ucraino. I granata ora sono al lavoro per tentare un nuovo assalto. Il centrocampista ucraino è sicuramente un giocatore che ha le qualità per diventare un grande giocatore in futuro e i granata vorrebbero assicurarselo per avere un sostituto adesso ed essere coperti anche in futuro. La Dinamo Kiev però sa che il suo giovane centrocampista è promettente e non ha intenzione di farlo partire a prezzi bassi, per questo ha rifiutato i 4 milioni offerti dai granata e ora aspetta offerte più allettanti per rinunciare al suo giovane talento. Lo stesso Davide Vagnati tra l’altro ha visto dal vivo il mediano ucraino; infatti il direttore sportivo dei granata era presente a Ucraina U21- Croazia U21, partita del girone degli Europei U21. In quella partita aveva vinto 2-0 l’Ucraina e Brazhko era partito titolare.