La Lazio non molla Ricci e prova ad alzare l’offerta a 20 milioni, Juric non vuole perdere un giocatore così importante

Dopo la grande crescita degli ultimi due anni e l’ottima stagione appena disputata Samuele Ricci ha inevitabilmente attirato su di se le attenzioni di diverse squadre. L’unica però ad essersi mossa concretamente è stata la Lazio che da un po’ sta provando a sostituire l’uscente Milinkovic-Savic con il giovane centrocampista del Toro. Trattativa che non è mai stata facile per diversi motivi, primo fra tutti la politica di mercato molto attenta alle spese del presidente della Lazio. Ora però la squadra romana ha alzato l’offerta arrivando ad essere disposta a spendere fino a 20 milioni per aggiudicarsi le prestazioni di Samuele Ricci. Ivan Juric non vorrebbe privarsi di un giocatore così importante e così promettente e Cairo preferirebbe assecondare il suo allenatore 20 milioni sono una cifra importante e tutti hanno un prezzo. Nei prossimi giorni si capirà quale potrebbe essere il futuro di Samuele Ricci.

Ricci: come mai la Lazio vuole spendere 20 milioni per lui

Samuele Ricci è nato il 21 agosto del 2001 ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, squadra in cui è diventato calciatore professionista e dove ha giocato fino al 30 gennaio 2022 quando è stato acquistato dal Toro in prestito oneroso di 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 8.5 milioni di euro. Arrivando nella sua nuova squadra il giovane centrocampista ha dovuto cambiare completamente il suo modo di giocare. Se infatti all’Empoli era un regista bravo tecnicamente cambiando sistema di gioco il giovane centrocampista è dovuto diventare più forte fisicamente, aumentare le sue capacità di corsa, migliorare i contrasti e gli inserimenti. Nell’ultima stagione la trasformazione si è completata. Il numero 28 dei granata è stato fondamentale in ogni partita. Non soltanto tutti i palloni passavano da lui, ma lui ne recuperava tantissimi ed era il primo a buttarsi in attacco inserendosi in mezzo alle linee. Juric ha fatto di lui un centrocampista completo in grado di difendere impostare e attaccare, e fare tutto con grande qualità.