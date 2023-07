In conferenza stampa il tecnico croato è stato chiaro: Vlasic rimane un obiettivo primario ma costa troppo

Finito il ritiro di Pinzolo e prima delle amichevoli in Francia, si torna a parlare di calciomercato in casa Toro. Nikola Vlasic rimane uno degli obiettivi primari sulla trequarti granata, ma costa troppo. Per fare lo step successivo, servono giocatori di qualità, in grado di alzare il livello della squadra. Il croato classe 1997 ha fatto una bella stagione in granata, arrivando in prestito dal West Ham con diritto di riscatto. Dopo il mondiale in Qatar, al quale è arrivato terzo con la sua Croazia ha perso un po’ di brillantezza, ma ha saputo poi rimettere le cose a posto. Il diritto a 13 milioni di euro non è stato esercitato, con gli inglesi che adesso non fanno sconti. Il giocatore però vuole tornare in Italia e anche Ivan Juric ha fatto questa richiesta alla società. Richiesta che, se esaurita, cambierebbe in modo positivo la squadra. Di seguito le parole del tecnico.

Le parole su Vlasic

Juric ha parlato così: “Su Vlasic c’è una chiara volontà nostra di prenderlo, c’è una chiara volontà del giocatore di tornare, il problema è a livello economico. C’è una valutazione troppo alta che non possiamo permetterci in questo momento, speriamo tutti che possa arrivare”. Parole che non lasciano spazio a dubbi: rimane un obiettivo primario e Juric spera di essere presto accontentato. In caso contrario, sarà necessario andare su altri profili, che però non conoscerebbero già il gioco del Torino come lui. Al momento sulla trequarti a sinsitra ci sono Radonjic e Karamoh, mentre a destra Seck. Da definire le situazioni di Savva, Verdi e Ciammaglichella provati a Pinzolo sulla trequarti. Visto che c’è bisogno di due trequartisti, anche Tameze può essere una soluzione in quel ruolo, visto che a Verona ha giocato anche come punta.