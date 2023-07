Pastorello, agente di Pereyra, ha rilasciato delle dichiarazioni: “Pereyra vuole restare in Italia, contatti solo con l’Inter”

Roberto Pereyra è svincolato dopo l’esperienza all’Udinese. Voci di mercato lo hanno accostato al Torino e al Besiktas, ma adesso il suo agente Pastorello ha fatto chiarezza. Di seguito le sue parole.

Le parole dell’agente di Pereyra

Le parole di Federico Pastorello: “Per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti, neanche dall’estero. Il ragazzo preferirebbe comunque restare nel campionato italiano. In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter, ne abbiamo parlato soltanto con loro. Piace come giocatore, ma ad oggi non c’è nulla di concreto”.