Calciomercato Torino / Mentre la trattativa per Doig è in stand by, la Salernitana fissa il prezzo per il cartellino di Pasquale Mazzocchi

Terzino sinistro cercasi: dopo gli addii di Valentino Lazaro e Ola Aina, l’individuazione di un esterno che possa agire sulla fascia mancina è diventato uno dei principali obiettivi di Davide Vagnati in questa sessione di mercato. La trattativa per Josh Doig si è bloccata, proprio quando l’intesa tra le parti era stata trovata, in casa Torino si è deciso di prendere tempo e valutare anche le atre alternative tra cui Pasquale Mazzocchi.

Calciomercato Torino: il Milan può far lievitare il prezzo di Mazzocchi

Il difensore della Salernitana era già stato seguito una prima volta un anno fa, una seconda a gennaio, ma Vagnati non aveva mai provato a mettere a segno l’affondo decisivo per acquistare il giocatore. Ora i contatti tra le parti si sono intensificati, con il club campano che ha anche fissato il prezzo per il cartellino del giocatore: per acquistare Mazzocchi servono 4/5 milioni di euro. Una cifra che però rischia di lievitare nel caso in cui i sondaggi effettuati dal Milan dovessero tramutarsi in qualcosa di più concreto. I discorsi tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni.