L’Inter sempre più vicino a Sommer mentre Genoa e Cagliari lottano per un ex giocatore del Toro, Igor saluta la Serie A

Con il passare dei giorni si entra sempre di più nel calcio mercato che si fa più vivo ogni secondo che passa. Una delle squadre protagoniste di questo mercato, sia per le cessioni che per gli acquisti, è sicuramente l’Inter che dopo aver perso Onana, Handanovic e Cordaz ha bisogno di trovare un portiere. I neroazzurri stanno riuscendo ad avvicinarsi sempre di più a Sommer che al Bayern Monaco vede il suo posto da titolare minacciato dal ritorno di Manuel Neur dall’infortunio. Oltre alle big sono sempre molto attive sul mercato le neo promosse e in questo caso abbiamo Genoa e Cagliari che si danno battaglia su un comune obiettivo. Il centrocampista ex del Torino che interessa ad entrambe le squadre è Meite del Benfica. La squadra portoghese attualmente sta valutando tutte le offerte e la stessa cosa sta facendo il calciatore che dovrà decidere se vuole ritornare a giocare in Serie A dopo le esperienze al Milan, al Toro e alla Cremonese. In uscita dalla Serie A invece il difensore della Fiorentina, Igor, che ha da poco ufficializzato il suo passaggio al Brighton di De Zerbi.

Chukwueze firma con il Milan, Ceesay verso l’Arabia Saudita

Finalmente sta per concludersi definitivamente la trattativa che sta portando Samuel Chukwueze, esterno d’attacco del Villareal in rossonero. Il calciatore infatti dopo aver svolto ieri le visite mediche ha raggiunto stamattina la sede del Milan per firmare il contratto. Una trattativa in uscita che coinvolge il club rossonero invece non è andata in porto: Ballo Touré ha rifiutato il Fulham. Il giovane terzino dei rossoneri ha declinato l’offerta di 4 milioni della squadra di Premier, nonostante il Milan avesse acconsentito al trasferimento. Sempre protagonista di questa finestra di mercato è l’Arabia Saudita, che dopo aver fatto arrivare nel suo campionato campioni come Kante, Benzema e Ronaldo, e giocatori affermati come Telles, Ruben Neves e Milinkovic-Savic non si vuole fermare. L’Al-Fayha infatti sta puntando a prendere Assan Ceesay, attaccante del Lecce. Il 29enne sta valutando l’offerta saudita.

Il Monza tratta per Antunovic, Retegui si presenterà al Genoa mentre la Fiorentina ha pronto il rilancio per Sutalo

Il Monza vuole rinforzarsi in attacco per cercare di puntare alle posizioni alte della classifica per potersi qualificare a qualche competizione europea. Per rinforzarsi il profilo che è stato trovato è quello del giovane attaccante dell’Hajduk, Mate Antunovic. Il 19enne ha un valore di mercato di circa 250 mila euro e il suo contratto scadrà nel 2024, per questo non dovrebbe essere una trattativa molto complicata. Nel frattempo il Genoa ha chiuso un grandissimo colpo in attacco prendendo Retegui per 15 milioni e facendogli firmare un contratto fino al 2028. La Fiorentina invece vuole rinforzarsi in difesa dopo aver perso Igor. Il club toscano è ormai da anni sulle tracce del difensore centrale della Dinamo Zagabria: Sutalo. Il club croato però non vuole lasciar partire il suo classe 2000 facilmente e ha già rifiutato un’offerta della Viola di 12 milioni. La Fiorentina è pronta a tornare alla carica ma dovrà fare attenzione alla concorrenza della Premier League.