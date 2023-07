Samuele Ricci, prima dell’allenamento di questa mattina, firmando autografi ha rassicurato i tifosi riguardo alla propria permanenza

nostro inviato a Pinzolo – Samuele Ricci aveva appena terminato il riscaldamento in palestra, e si stava apprestando a iniziare a correre sul campo, quando è stato chiamato dai tifosi presenti vicino alla recinzione del terreno di gioco per firmare autografi e scattare foto. Il centrocampista non si è sottratto alle richieste dei tifosi e, soprattutto, li ha rassicurati riguardo alla propria permanenza. “Non andare via” gli ha gridato un tifoso. “No, no”, lo ha rassicurato Ricci. E poi, mentre si apprestava a firmare gli autografi prima di riprendere gli allenamenti ha aggiunto con tono scherzoso: “Li facciamo anche nei prossimi giorni, tanto io sono qua. Se non andate via voi”. Il centrocampista ha così allontanato le voci di mercato di lui, diventate sempre più insistenti negli ultimi giorni.

Ricci ai tifosi: “Se vado via? No, no”