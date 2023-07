Il Torino ha ufficializzato l’acquisto di Adrien Tameze: il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Verona

Ora è ufficiale, Adrien Tameze è un nuovo giocatore del Torino. Il camerunense arriva a titolo definitivo dal Verona per 2,8 milioni di euro. Il centrocampista è un giocatore che Ivan Juric conosce bene avendolo allenato proprio durante la sua esperienza nella società scaligera: è un centrocampista di quantità che porta muscoli ed esperienza al centrocampo granata. “Ciao a tutti i tifosi del Toro, sono molto contento di essere qua e scenderò presto in campo”, sono state le prime parole dell’ormai ex Verona.

Ecco l’annuncio della società.