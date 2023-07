È dall’inizio del calciomercato che il futuro di Singo rimane un rebus, adesso aumentano sempre di più le probabilità di permanenza al Toro

Mentre il Toro di Ivan Juric si appresta a prepararsi a passare qualche giorno in Francia, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati continua a rimanere focalizzato sulla sessione di calciomercato estiva in corso. Sono tanti i nodi che il dirigente ex Spal dovrà far venire al pettine. Tra questi c’è quello legato al futuro di Wilfried Singo, questione che in casa Toro tiene banco ormai da molto tempo. Con l’esterno ivoriano classe 2000 che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che dopo una stagione tra alti e bassi potrebbe salutare il club granata, società dove è riuscito a fare il salto dal settore giovanile in prima squadra. Al momento sul tavolo del Toro non sono arrivate offerte concrete per Singo e dunque sono in aumento le possibilità che il numero 17 granata rimanga all’ombra della Mole, una possibilità che comunque non dispiacerebbe a Juric che, durante il ritiro a Pinzolo, ha fatto degli esperimenti in campo provando il neo-acquisto Raoul Bellanova sulla fascia sinistra e Singo su quella di destra. Una soluzione di un certa importanza anche perché le qualità dei due sono fuori discussione.

Singo: pista sondata dal Milan poi il dietrofront dei rossoneri

È doveroso sottolineare che nelle scorse settimane c’è una squadra che ha fatto delle valutazioni sull’ipotesi di acquistare Singo dal Toro e questa squadra è il Milan. Da parte del club milanese, almeno fino ad ora, è stato fatto un sondaggio, nulla di più. Ma la possibilità di vedere nella prossima stagione Singo con addosso la maglia rossonera è molto, ma molto bassa perché il Milan dopo il sondaggio ha fatto dietrofront per motivi tecnico-tattici. L’esterno classe 2000 non sembra avere le caratteristiche giuste per il gioco di Stefano Pioli. Ed ecco che, come anticipato, le possibilità di Singo di rimanere al Toro stanno aumentando sempre di più. Quello che è certo è che sul futuro dell’ivoriano si potrà sapere di più a stretto giro di posta perché il Toro insieme al giocatore dovrà decidere cosa fare.