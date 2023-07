Le parole di Luca Bucci in esclusiva a Toro.it: “Di Sarno e Cataldi sono entrambi due ottimi preparatori dei portieri”

Luca Bucci, ex portiere del Torino e attualmente coordinatore dei portieri in Canada al Montreal, ha rilasciato un intervista in esclusiva a Toro.it. Di seguito le sue dichiarazioni.

Luca Bucci: “Gemello? Giocare è sempre utile”

Il prossimo campionato è alle porte e siamo al terzo anno di Juric sulla panchina del Torino, i granata possono puntare ad un piazzamento europeo?

“Sicuramente lo scorso anno la squadra è stata rifondata. Ci vuole un po’ di tempo, ma la società e Juric stanno lavorando bene. Facendo un buon campionato, in tutte le sue componenti, si può arrivare in Europa. Deve essere però un’annata in cui le cose vanno bene, senza perdere giocatori importanti per infortunio. Comunque è ancora presto, le squadre sono in fase di costruzione, potrebbero arrivare giocatori importanti a rinforzare la squadra. Credo che in partenza, le possibilità di un piazzamento europeo ci siano”.

Milinkovic-Savic è un portiere moderno e bravo con i piedi, che ha firmato fino al 2026. La società crede in lui, tu come lo vedi?

“Secondo me è un buon portiere, nel calcio moderno bisogna essere bravi anche con i piedi. Io credo che lui abbia delle qualità, deve trovare continuità e la si trova solo giocando. Alcuni ragazzi maturano prima mentre altri dopo, ma lui ha ottime potenzialità per fare il portiere ad alto livello. Chiaro che le potenzilità sono una cosa, trasformarle sul campo è un’altra. Personalmente non lo conosco, ma visto così da avversario e in televisione ha delle ottime qualità e potenzialità. Gli errori poi li fanno tutti”.

Gemello quest’anno non ha avuto spazio. Essendo un classe 2000 promettente, è giusto darlo in prestito per farlo giocare?

“Io credo che sia sempre utile giocare e fare esperienze dove il risultato conta. Anche in campionati minori, le esperienze sono formative. Non conosco il ragazzo, ma se i dirgenti hanno voluto tenerlo è perché ci credono per il futuro. Non è sempre facile mandare un ragazzo in Serie C, ci sono dei rischi. Magari sbagli qualche partita e vieni cambiato, dopo butti via una stagione. Allenarsi in una squadra dove il livello è alto invece, come al Toro, si fa formazione anche in quel modo. Gli addetti ai lavori sapranno cos’è meglio per lui”.

Dopo anni Paolo Di Sarno non sarà il preparatore dei portieri della Prima Squadra del Torino, al suo posto è arrivato Massimo Cataldi. Può essere un cambiamento decisivo?

“Conosco entrambi, sia Massimo che Paolo. Non so le motivazioni, ma Juric ha lavorato con Massimo a Verona e probabilmente voleva un preparatore dei portieri che fosse una sua scelta. Sono comunque tutti e due due ottimi allenatori, poi ci possono essere delle sfumature diverse. Non so come cambieranno le cose, ma se hanno fatto questa scelta è legittima”.