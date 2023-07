Esclusiva / Roberto Salvadori, ex giocatore del Torino, ha parlato del mercato dei granata, dalle entrate alle uscite

Entra nel vivo la stagione del Torino. Mentre i ragazzi di Juric sono alle prese con il ritiro di Pinzolo, iniziato nella giornata di ieri, Vagnati è al lavoro per completare il prima possibile diverse operazioni sia in uscita che in entrata, che possano garantire al tecnico croato una rosa di livello elevato. In merito a questo, abbiamo chiesto a Roberto Salvadori, ex giocatore e vincitore di uno scudetto con i granata, un parere sulle operazioni portate avanti in questo momento dalla società e su come potrebbe evolversi il mercato.

Salvadori: “Necessario qualche sacrificio, ma bisogna poi ottenere un vantaggio qualitativo”

Cosa ne pensa di questi primi colpi di mercato del Torino, e in particolare di Bellanova?

“È stato un buon inizio. Bellanova ha fatto vedere belle cose con l’Italia Under 21 e, inoltre, è anche idoneo per gli schemi di Juric. È sicuramente un esterno di belle speranze, ma speriamo che queste speranze vengano rispettate e non succeda come per altri giocatori del passato”

Per quanto riguarda le prossime operazioni, tra cui i possibili ritorni di Vlasic e Miranchuk, invece, cosa si aspetta?

“Ormai con il Fair Play Finanziario tutti aspettano di vendere prima di comprare, non solo il Torino. Prima quindi vanno fatte delle cessioni. O si pagano tanto dei giocatori oppure ci si aspetta di fare qualche sacrificio in uscita. Per questo, la gestione del Toro mi sembra molto accorta. Poi, però, è ovvio che nel momento in cui si vendono pezzi pregiati bisogna che risulti un vantaggio qualitativo e non solo economico tra cessioni e acquisti”.

Quali sono secondo lei i tasselli mancanti all’interno della rosa in questo momento?

“Per quanto riguarda la difesa, se dovesse rimanere Schuurs, saremmo a posto. A centrocampo ho letto di Pobega ma è stato smentito dall’agente; mi sarebbe piaciuto perché si sarebbe aggiunto alla coppia Ilic-Ricci. In attacco Sanabria è il migliore, ha fatto una stagione con un buon numero di gol. Aspettiamo invece Pellegri con grande interesse. Per quanto riguarda gli esterni confido in Vagnati, per i nomi che sono usciti negli ultimi giorni. Sulla trequarti Vlasic servirebbe, nonostante abbia iniziato bene e si sia poi appannato. Gli uomini, comunque, ci sono”.

Infine, tornando su Schuurs, per una cifra intorno ai 35 milioni lo venderebbe?

“Non so quanto valga Schuurs, le cifre ormai sono soggettive. La situazione però è che a noi tifosi non fa piacere quando viene venduto un beniamino, perché vorremmo godercelo, e quindi ci dà fastidio. Dobbiamo però anche ragionare allo stesso modo della società. Un sacrificio, infatti, si può anche fare pur di non rimanere con il cerino in mano”.