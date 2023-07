In seguito ai rumors delle ultime ore che hanno parlato di un avvicinamento tra il Toro e Pobega, l’agente del giocatore ha negato tutto

Il calciomercato, si sa, è in grado di creare notizie anche dove queste non ci sono. Capita spesso che giocatori vengano accostati a squadre con cui non abbiano avuto neppure dei contatti e che, subito dopo, tutto venga smentito da chi di dovere. È quello che è successo, nelle ultime ore, a Tommaso Pobega. Il giocatore ex Spezia e Toro è stato accostato proprio ai granata, in quello che sarebbe potuto essere un ritorno sotto la Mole. L’agente del centrocampista, però, ha subito smentito tutto.

Torino, le parole dell’agente di Pobega

Intervistato da Sky Sport, Patrick Bastianelli ha parlato del futuro dell’ex granata, dichiarando: “Ha un contratto lungo con il Milan e rimane. Se poi il modulo dovesse essere il 4-3-3 avrebbe ancora più speranze di giocare e mostrare le sue caratteristiche. Pure a Torino con Juric aveva fatto bene in una mediana a due. Tommaso potrà trovare il suo spazio, normale che il Milan stia comprando dei centrocampisti: numericamente dovrà averne”. Già interrotta, dunque, la speranza di un possibile ritorno a Torino per il centrocampista che tanto bene ha fatto nella stagione 21/22 sotto la guida di Juric. Vagnati, a questo punto, dovrà puntare su altri nomi per rinforzare la mediana. In questo momento, infatti, il Torino può contare solamente su Ilic, Ricci e Linetty, quasi certi di rimanere sotto la guida di Juric anche il prossimo anno. In un centrocampo numericamente corto, la necessità è quella di trovare altri giocatori che possano dare una mano.