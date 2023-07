Il Torino vorrebbe riprendere Vlasic, ma occhio ai rischi del caso Praet: cosa fare per non ripetere gli errori del passato

Riportare Nikola Vlasic alla corte di Ivan Juric: è questo l’obiettivo principale di Davide Vagnati ma la trattativa con il West Ham è più complicata del previsto. I contatti tra le parti sono costanti e il tecnico spera di rivedere il fantasista suo connazionale a Pinzolo anche se l’accordo tra il Torino e il club inglese è ancora da trovare. E proprio questa situazione sta facendo tornare nella mente dei tifosi granata il caso Dennis Praet: due anni fa il centrocampista venne preso in prestito con diritto di riscatto dal Leicester. Nonostante una buona stagione, il Toro decise di non riscattarlo entro la scadenza prefissata dalle Foxies ma subito dopo si aprì una nuova trattativa con il Leicester per cercare di avere il giocatore a una cifra più bassa rispetta a quella stabilita dal diritto di riscatto. Più o mento la stessa cosa che sta accadendo ora con Vlasic, nella speranza che il finale sia diverso: l’affare Praet, infatti, saltò.

Riprendere Vlasic senza replicare il caso Praet

La strategia che il Toro ha deciso di adottare per provare a riacquistare Vlasic può essere da un certo punto di vista lungimirante, ma anche rischiosa. Con il passare del tempo altre squadre potrebbero inserirsi per assicurarsi le prestazioni del croato, che nell’ultima stagione di Serie A si è sicuramente fatto notare per le sue prestazioni. A quel punto si scatenerebbe un’asta per il giocatore, che la società potrebbe anche essere in grado di non sostenere. Occorrerà dunque evitare ogni tipo di tira e molla e cercare di riportarlo in Italia il prima possibile, in modo tale da metterlo a disposizione di Juric durante questa fase della preparazione estiva e farlo arrivare in ottima condizione all’inizio della prossima stagione.