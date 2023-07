Prove di addio tra il Torino e Verdi: il trequartista, al momento a Pinzolo con Juric, è richiesto dal Como

Il Toro continua a guardarsi intorno sul fronte mercato in uscita ma prima di poter completare nuove operazioni i granata dovranno cedere diversi giocatori. In questo momento Juric nel ritiro di Pinzolo può contare su una rosa piuttosto folta ma fatta di parecchi giocatori con le valigie in mano. Tra questi c’è anche Simone Verdi. Il trequartista, tornato dall’esperienza al Verona, non rientra più nei piani della società, che è alla ricerca di una sistemazione per lui. Nelle ultime ore sembra essere arrivata una richiesta da parte del Como, ma l’operazione non sembra semplice.

La priorità è rimanere in Serie A

La richiesta del Como sembra essere concreta, ma il giocatore non l’ha ancora presa in considerazione. Verdi, infatti, aspetta prima di tutto una chiamata dalla Serie A, e in questo momento non sembra essere disposto a scendere di categoria. Qualche interesse da club della massima serie è stato riportato, ma finora nessuno ha avuto dei contatti veri e propri con il Torino, che detiene il cartellino del trequartista. L’ex Verona, dunque, continuerà ad allenarsi con i compagni in attesa di capire non solo cosa ne sarà del proprio futuro, ma anche se verrà convocato da Juric per il ritiro di Pinzolo. C’è da dire anche che, in caso di passaggio in B nella compagine lagunare, Verdi ritroverebbe con sé Daniele Baselli, ex compagno dei tempi della prima esperienza al Toro, e Moreno Longo. Con l’allenatore 47enne il classe ’92 ha vissuto uno dei migliori momenti della sua carriera recente, quando nella stagione 19/20 ha messo a segno 2 gol e 4 assist in 13 partite.