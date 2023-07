Calciomercato Torino / Tanti terzini in partenza, la squadra granata pensa anche Marcus Pedersen del Feyenoord come rinforzo

Continuano le ricerche in casa Torino per cercare di aumentare il livello della rosa. Il Dt Vagnati, ancora alle prese con l’operazione Doig dopo più di due settimane di tira e molla, sta esplorando anche altri nomi che possano fare al caso del Torino per completare i tasselli mancanti nella rosa di Juric. Oltre a un esterno sinistro, infatti, si cerca anche un laterale per l’altra corsia, che possa far rifiatare Raoul Bellanova. Come detto, infatti, Singo rimane solo in caso di rinnovo di contratto, mentre in caso contrario l’ivoriano quasi sicuramente saluterà. In questo senso, allora, gli occhi di Vagnati sono finiti su Marcus Pedersen, un 2000 del Feyenoord con esperienza a livello internazionale.

Chi è Pedersen

Pedersen è un classe 2000 norvegese alto 1 metro e 84. L’esterno ha trascorso due stagioni al Tromso, in patria, prima di passare al Molde, una delle squadre principali del paese. Nella squadra in cui è passato anche Haaland il 23enne ha giocato altre due annate, prima di compiere il salto di qualità arrivando a giocare nel Feyenoord, in Olanda. Qui il terzino ha messo in mostra tutte le sue qualità anche durante il percorso degli olandesi in Conference League, arrivando anche a giocare la finale persa contro la Roma. Il percorso di Pedersen è poi stato in crescendo fino all’ultima stagione, che lo ha visto laurearsi campione dell’Eredivisie olandese da gran protagonista. L’esterno norvegese, infatti, ha messo insieme 29 presenze arricchite da 1 gol e 2 assist, guadagnando anche la chiamata in nazionale. Quello del Feyenoord è un giocatore che può aiutare tanto la causa granata, soprattutto considerando anche la propria duttilità. Tutto, però, dipende dal futuro di Singo.