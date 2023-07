Calciomercato Torino / Prima gli addii poi gli arrivi per Cairo, ma non si sbloccano le trattative per Schuurs e Singo

Con l’estate che entra nel vivo, si infittisce la trama sul fronte mercato. C’è però chi preferisce renderla piuttosto rada, evitando sgradevoli misunderstanding. Urbano Cairo è di quest’idea e lo dimostra l’impronta che ha dato al modus operandi del Torino. “Prima gli addii e poi gli acquisti”: questo l’imperativo che da tempo guida l’operato dei granata nelle sessioni di mercato. Se quindi non si sblocca la situazione da un lato, difficile che si prosegua dall’altro.

Toro, Singo sul mercato, ma nessuno si fa avanti

Tra le trattative in corso, ci sono aperture per Schuurs e Singo. A mancare però è la sostanza, secondo il presidente, che non ha ancora ricevuto offerte concrete o all’altezza per i due giocatori. L’ivoriano, in scadenza nella prossima stagione, non sembrerebbe troppo intenzionato a rinnovare. Per evitare degli altri casi come quello di Belotti, è quindi stato messo sul mercato ma nessuno si è ancora fatto avanti dimostrando di voler fare sul serio per lui.

Schuurs, le offerte non soddisfano il Toro

Diversa invece la situazione che riguarda Schuurs. Dalla Premier League spingono per portalo in Inghilterra. Sebbene il giocatore non abbia fatto pressioni per lasciare la Mole, in caso di offerte che rispecchino le richieste della socierà, potrebbe lasciarla del tutto. Ad ora, si sarebbero fatti avanti Crystal Palace e Liverpool, senza raggiungere però i 40 milioni richiesti dai granata e quindi lasciati in stand by. L’olandese per ora si gode il Toro, con cui ha cominciato la preparazione. Cairo quindi attende che si sblocchi il meccanismo e nel frattempo prosegue con le sue valutazioni