Calciomercato Serie A / Tutte le trattative e le ultime notizie di mercato di oggi, sabato 16 luglio, delle squadre di Serie A

Siamo entrati nella terza settimana di calciomercato, che si è aperto ufficialmente il 1 luglio. Dopo le ultime operazioni di Milan e Lazio, che hanno rispettivamente chiuso per Reijnders e Castellanos, ecco le ultime notizie di mercato di sabato 16 luglio.

Napoli

Il Napoli è il protagonista delle ultime ore di calciomercato. Gli Azzurri hanno ufficializzato il ritorno di Gollini dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto e hanno chiesto informazioni al Tottenham per Lo Celso. Anche per l’argentino l’operazione sarebbe in prestito con diritto di riscatto, ma al momento ci sarebbe distanza tra i due club.

Inter

Dopo lo scoppio del caso Lukaku, l’Inter ha rinnovato il contratto a Giovanni Fabbian, giocatore su cui ci sono alcuni club di Serie A.