Josh Doig, obbiettivo di mercato del Torino, è subentrato andando in gol nell’amichevole che il Verona sta giocando contro il Primiero

Il Torino, com’è ben noto ai più, punta Josh Doig per rinforzare le fasce a disposizione di Ivan Juric per la prossima stagione. Vagnati sta provando da settimane a portarlo all’ombra della Mole, ma c’è ancora distanza tra i granata e il Verona sul prezzo del cartellino. Il ds conta comunque sull’accordo con il calciatore, sul quale nelle ultime ore hanno messo gli occhi anche la Lazio e il Sassuolo. Intanto, nell’amichevole che il Verona sta giocando contro il Primiero, lo scozzese è stato escluso dai titolari, ma è subentrato nel secondo tempo realizzando il gol dello 0-5 in favore degli scaligeri.