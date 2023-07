Il Torino non ha ancora chiuso l’operazione che porterebbe Doig in granata: intanto si sono inserite altre squadre

Il Torino continua a trattare per l’esterno del Verona Josh Doig, obbiettivo numero uno per rinforzare le fasce di Juric. Nel frattempo, però, altre squadre si sono inserite per la corsa al giocatore scozzese. Il rallentamento della trattativa per il classe 2002 ha contribuito ad aumentare la concorrenza, con la Lazio di Claudio Lotito che sembra l’antagonista numero uno per il club di Cairo.

Torino-Doig, la situazione

Al momento Davide Vagnati è certo dell’accordo con il calciatore. Quella che manca è l’intesa con il Verona, che chiede 8 milioni per lasciar partire il suo giocatore. Resta ancora una leggera distanza tra domanda e offerta, ma ciò che preoccupa di più è l’inserimento della Lazio per l’esterno. I biancocelesti hanno concluso il campionato in seconda posizione e giocheranno la prossima edizione della Champions League, fatto che potrebbe far vacillare anche le intenzioni del ragazzo. Di conseguenza anche la forza economica del club capitolino è decisamente superiore a quella granata. Vaganti dovrà dunque velocizzare al massimo l’andamento della trattativa: più l’affare si prolungherà minori saranno le possibilità di mettere Doig a disposizione di Juric nella prossima stagione di Serie A.