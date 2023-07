Doig continua ad essere una priorità nell’agenda di Vagnati, il Toro e l’Hellas Verona si stanno avvicinando per trovare un accordo

Il calciomercato prosegue e si fa sempre più incandescente. Ormai da diverse settimane si può dire che, tra le venti squadre di Serie A, fra quelle più attive proprio sul fronte mercato c’è il Toro. Con il club granata che ha già piazzato i primi colpi sia in entrata che in uscita. Adesso tra le priorità del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati c’è quella di chiudere la trattativa che porta a Josh Doig dell’Hellas Verona. Il club granata ha assolutamente bisogno di giocatori che vadano a rinforzare la batteria degli esterni, dato che Ola Aina non ha rinnovato il suo contratto e ha dunque salutato il Toro e Valentino Lazaro è rientrato all’Inter dopo il prestito in granata. In più, il futuro di Wilfred Singo e Mergim Vojvoda è ancora in bilico. Quello che invece è certo è che ai granata piace molto il laterale classe 2002, un giocatore con ottime qualità che, senza alcuna ombra di dubbio, sotto l’ala protettiva di un allenatore come Ivan Juric potrebbe crescere e migliorare ancora molto.

Vagnati vuole accelerare per Doig

Mentre Vagnati sta lavorando duramente per portare Doig alla corte di Juric, il giocatore scozzese nella giornata di ieri, martedì 11 luglio, è partito regolarmente con l’Hellas Verona per il ritiro a Primero in Trentino Alto Adige. Però l’esterno ex Hibernian potrebbe lasciare molto presto il club gialloblù,nproprio per trasferirsi all’ombra della Mole sponda granata. Infatti, il Toro ha già trovato l’accordo con il giocatore e sta trattando con l’Hellas Verona per trovare un’intesa nel minor tempo possibile. Tra le due parti c’è ancora distanza, ma è una distanza che può essere limata in breve tempo. Intanto Juric tiene le dita incrociate e spera presto di poter abbracciare Doig.