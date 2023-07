Calciomercato Serie A / Il Milan effettua un buon colpo, avendo preso Pulisic. L’Inter prepara l’assalto per Lukaku

Sono giorni caldi per quanto riguarda il calciomercato, con diverse squadre all’attacco per cercare di effettuare più colpi possibili prima delle partenze per i ritiri. Tante le big al lavoro per migliorarsi, con l’obiettivo di scucire lo scudetto dal petto del Napoli. In questo senso tra i club più attivi c’è il Milan. I rossoneri, dopo gli addii di Maldini e Massara, hanno chiuso diversi colpi. Ora, inoltre, è stato definito l’accordo con il Chelsea per il trasferimento di Pulisic. Lo statunitense arriverà domani a Milano per sottoporsi alle visite mediche e, di conseguenza, iniziare la sua avventura in rossonero.

Inter, pressing per Lukaku

Per vedere un’altra squadra che sta lavorando molto bene sul mercato bisogna spostarsi sull’altra sponda del naviglio, dove l’Inter vuole migliorare l’ottima stagione terminata con la sconfitta in finale di Champions League. Dopo gli acquisti di Bisseck, Thuram e Frattesi, i nerazzurri sono alla ricerca dell’accordo con il Chelsea per il ritorno di Lukaku. I londinesi chiedono almeno 40 milioni di euro, cifra a cui i nerazzurri difficilmente possono arrivare. L’offerta, che verrà probabilmente formulata nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare intorno ai 35.

Roma, è caccia a una punta

Continuano i sondaggi per una punta in casa Roma. I giallorossi, dopo il brutto infortunio subito da Tammy Abraham nel finale di stagione, sono alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Belotti. Il nome in cima alla lista di Mourinho e Pinto è quello di Scamacca, che gradirebbe e non poco un ritorno nella capitale, ma il West Ham ha sparato alto per il suo cartellino. Un altro obiettivo è, invece, Alvaro Morata. Lo spagnolo ex Juve sembra essere in uscita dall’Atletico Madrid ed è apprezzato dai giallorossi e dal Milan, ma bisogna capire come si evolverà il parco giochi attaccanti.

Le altre squadre

Triplo colpo per il Verona nella giornata di oggi. Gli scaligeri hanno ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Mboula e hanno chiuso per gli svincolati Saponara e Destro. Il primo arriva dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Fiorentina, mentre l’attaccante è reduce dall’esperienza all’Empoli. Da decifrare, per quanto riguarda il Napoli, il futuro di Zielinski. Il centrocampista polacco è richiesto dalla Lazio come sostituto di Milinkovic-Savic, ma allo stesso tempo è apprezzato molto in Arabia Saudita. Sembra essersi aperta una trattativa tra gli azzurri e l’Al-Ahli, ma bisogna prima convincere il giocatore ad accettare l’eventuale offerta.