Diverse squadre inglesi sono piombate su Perr Schuurs, il cui futuro adesso sembra essere lontano da Torino

Il calciomercato non dorme mai, anzi. In questo periodo, con l’inizio della preparazione estiva che porterà a quella che è la stagione 23/24, l’obiettivo di Davide Vagnati è quello di consegnare a Juric tutti i tasselli mancanti in rosa il più presto possibile, in modo da permettere all’allenatore di poter lavorare con tutti gli uomini a disposizione. Le voci dell’ultim’ora, però, sembrano andare controcorrente a quello che è il pensiero del tecnico croato. Diversi club inglesi, infatti, si sono fiondati su Perr Schuurs. Il difensore olandese, alla prima stagione in Serie A con la maglia granata, ha attirato le attenzioni di diversi estimatori grazie al suo rendimento e al percorso di maturazione compiuto, facendo sì che arrivassero diverse richieste di informazioni al Torino. Cairo, però, è stato chiaro: 40 milioni o il ragazzo rimane, in modo da aumentare il proprio valore maggiormente nella prossima stagione e, di conseguenza, compiere lo stesso percorso avuto da Bremer.

Crystal Palace e West Ham le più interessate, ma c’è anche il Liverpool

Lo sanno bene squadre come Crystal Palace e West Ham, le due più interessate in questo momento al numero 3 del Torino. In Premier League, si sa, non si hanno problematiche di tipo economico in questo periodo di fioritura, ma sarà comunque necessario uno sforzo per soddisfare le richieste di Cairo. Non è nemmeno da sottovalutare, inoltre, un affondo del Liverpool, alla ricerca di un centrale che possa affiancare Van Dijk. Rimbombano maggiormente, in questo senso, le parole di Schuurs ai tifosi (“Non so se resto” ha dichiarato) nella giornata di ieri. Il difensore, forse conscio della propria situazione e, magari, avendo già parlato con la società, non ha voluto illudere i fan, lasciando aperto il dubbio sul proprio futuro.