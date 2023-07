All’uscita dal Filadelfia dopo il giorno di ritrovo, Schuurs ha risposto ai tifosi presenti che gli chiedevano di restare

“Se resto? Non lo so”. E’ stata questa la risposta data da Perr Schuurs ai tifosi che quest’oggi lo hanno atteso fuori dal Filadelfia al termine del primo allenamento stagionale. Il difensore non ha esitato a fermarsi, firmare autografi e scattare foto con i presenti, si è dimostrato molto disponibile, ma allo stesso tempo non ha dato quelle rassicurazioni che in tani speravano.

Calciomercato Torino: diverse squadre su Schuurs

Schuurs dopo un’ottima prima stagione in Serie A, ha attirato su di sé l’attenzione di alcuni club italiani ma anche stranieri (ha diversi estimatori in Premier League). Il difensore quest’oggi si è ovviamente presentato al raduno granata, nonostante il suo futuro sia ancora in dubbio. Di fronte a un’offerta ritenuta molto elevata da Cairo, infatti, è molto possibile che l’ex Ajax possa essere sacrificato in modo da investire il denaro ottenuto in altri reparti.