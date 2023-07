Calciomercato Serie A / Milinkovic-Savic verso l’Arabia Saudita. La Fiorentina è ai dettagli per Parisi dell’Empoli

Continuano le trattative in Serie A a poco più di un mese dall’inizio del campionato. I vari direttori sportivi sono al lavoro per poter consegnare ai propri allenatori delle squadre competitive. È stato finora un mercato di cessioni illustri verso l’estero, soprattutto per quanto riguarda i centrocampisti delle big. Prima Tonali, poi Brozovic e ora Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, che sembrava aver trovato l’accordo personale con la Juventus, è molto vicino a vestire la maglia dell’Al-Hilal. Gli arabi, infatti, hanno offerto circa 40 milioni di euro alla Lazio, e il serbo è in procinto di accettare la loro offerta. Si concluderebbe, così, una storia d’amore lunga 8 anni tra il sergente e i biancocelesti.

Fiorentina, in dirittura d’arrivo Parisi

Un colpo sta per metterlo la Fiorentina. I gigliati, che non hanno ancora ufficializzato nessun nuovo acquisto, stanno per chiudere la trattativa che porterebbe a Fabiano Parisi. Commisso ha infatti dato l’ok per aumentare l’offerta per il terzino sinistro, in modo da arrivare ai circa 13 milioni di euro richiesti dall’Empoli per il giocatore classe 2000. Parisi, che era stato richiesto anche dalla Juventus, si appresta dunque a rimanere in Toscana cambiando maglia.

Juventus, da definire il futuro di Pogba

Nelle ultime ore il mondo Juventus è stato smosso da alcune notizie e video che hanno riportato la presenza di Paul Pogba in Arabia Saudita. Il giocatore, che apparentemente sembra essersi diretto lì per motivi personali, pare abbia visitato le strutture dell’Al-Ittihad, squadra che gli ha offerto un contratto super da 100 milioni in 3 anni. Il francese è tornato oggi a Torino, ma il suo futuro rimane ancora da decifrare.

Milan, Origi sul mercato

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire o dare riposo il più delle volte a Olivier Giroud. L’ex Chelsea, nella scorsa stagione, ha infatti dovuto giocare gran parte delle partite a causa dello scarso rendimento di quelli che sarebbero dovuti essere i suoi sostituti. Tra questi anche Origi, che è finito sul mercato. Il belga ha ricevuto diverse proposte da club di tutto il mondo, rifiutandole. L’ultima, in ordine cronologico, arriva direttamente dall’Arabia Saudita. L’ex Liverpool aspetta l’offerta giusta, o in caso contrario è pronto a rimanere rossonero.