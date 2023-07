Dalla Svezia alcune voci riportano un interesse del Torino nei confronti di Gabriel Gudmundsson, terzino sinistro del Lille

Continuano le osservazioni di Davide Vagnati in ottica mercato. Il direttore tecnico, al lavoro per poter completare al più presto la rosa a disposizione di Ivan Juric, si sta in questi giorni concentrando sulla fascia sinistra. Con l’operazione per Doig in chiusura, Vagnati starebbe lavorando anche su un altro nome. Dalla Svezia, infatti, arrivano diverse voci insistenti che considerano il Torino come una squadra interessata a Gabriel Gudmundsson. Lo svedese del Lille, che nella seconda parte della scorsa stagione è stato titolare, può ricoprire il ruolo di esterno mancino, ed è possibile dunque che il suo eventuale acquisto sia complementare a quello di Doig. Gudmundsson ha una valutazione di 4,5 milioni di euro secondo Transfermarkt, ma bisogna capire quanti ne chiederà la società francese.