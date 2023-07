Tra i giocatori che si sono presentati oggi in raduno diversi non sanno ancora cosa ne sarà del proprio futuro

Ieri al Filadelfia è andato in scena il primo allenamento della nuova stagione. I giocatori, a esclusione di alcuni nazionali, si sono ritrovati nel centro d’allenamento insieme alle varie figure dello staff per dei test e, di conseguenza, iniziare a lavorare dal punto di vista atletico. Tra i convocati di Ivan Juric, oltre a diversi giovani della Primavera e di selezioni giovanili, sono presenti anche tanti giocatori il cui futuro è ancora in dubbio.

Da Verdi a Warming, tanti i presenti con un futuro in bilico

Come detto più volte in passato, diversi sono i giocatori che, terminati i periodi di prestito, sono tornati a vestire la maglia granata. La maggior parte di questi, però, non rientra nei piani di Juric e della società, e per questo motivo il raduno e il conseguente ritiro potrebbero servire come alternativa nel frattempo che i cosiddetti esuberi riescano a trovare una sistemazione.

Partendo dalla porta, il possibile sacrificato dopo l’ingresso di Popa potrebbe essere Gemello. Il portiere è richiesto da diverse squadre di B e Vagnati è al lavoro per trovargli una soluzione temporanea. Un altro con il futuro non ancora definito è Bayeye; il francese, dopo l’assist decisivo contro il Milan in Coppa Italia, è sparito dai radar non rientrando più nelle gerarchie di Juric, ed è ora possibile che lasci. Per quanto riguarda la mediana, gli unici due centrocampisti presenti in questa settimana di allenamenti non sanno ancora se faranno parte della rosa del Toro nella prossima stagione.

Da un lato Kone, reduce dall’ottima esperienza al Frosinone e che potrebbe dare una grossa mano in mezzo al campo; dall’altro Ilkhan, che ha giocato pochissimo nell’ultima esperienza alla Sampdoria e che in questo momento sembra essersi rivelato una scommessa persa. Passando alla trequarti i nomi più lontani dal vestire la maglia granata il prossimo anno sono due. Verdi, tornato dopo la salvezza raggiunta con il Verona, lascerà quasi sicuramente in maniera definitiva, mentre Warming potrebbe partire un’altra volta in prestito. Insomma, una rosa ancora tutt’altro che completa, che sicuramente verrà rimaneggiata sotto diversi punti di vista da qui alla fine del mercato.