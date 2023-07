Sono 22 i calciatori del Torino che si sono ritrovati al Filadelfia per il primo allenamento: tra questi anche il neoacquisto Popa

Che Alessandro Buongiorno si fosse tagliato le vacanze per essere presente sin dal primo allenamento della nuova stagione lo si sapeva, ma questa mattina al Filadelfia si è presentato anche qualche altro giocatore che avrebbe avuto diritto a qualche giorno di vacanza in più: è il caso del neoacquisto Mihai Popa. Il portiere romeno, fino a pochi giorni fa impegnato con la propria nazionale all’Europeo Under 21, ma ha voluto esserci per conoscere Ivan Juric e i suoi nuovi compagni. Sono oltre presenti anche David Zima e Emirhan Ilkhan, anche loro impegnati con le rispettive nazionali e diversi giocatori delle giovanili, come Brezzo, Dembele, N’Guessan, il 2006 Desole, Savva e Njie.

Convocati Torino per il raduno

Portieri: Gemello, Popa, Brezzo;

Difensori: Buongiorno, Djidji, Schuurs, Bayeye, Dembelè, N’Guessan, Antolini, Desole, Zima;

Centrocampisti: Kone, Ilkhan

Attaccanti: Sanabria, Karamoh, Radonjic, Seck, Savva, Njie, Verdi, Warming.